Das Halbleitergeschäft soll separat an die US-Börse Nasdaq gebracht werden, wie bereits seit Mitte Februar bekannt ist. Zunächst will Wisekey 100 Prozent der Sealsq-Aktien der Klasse F halten. 20 Prozent der Sealsq-Aktien sollen dann als Sachdividende an die Inhaber der an der Schweizer Börse kotierten Wisekey-Aktien der Klassen A und B sowie an die Besitzer der ADS (American Depositary Share) ausgeschüttet werden.