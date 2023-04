Wie bereits früher angekündigt konnte der Umsatz ohne Arago um 35 Prozent auf 23,8 Millionen Franken gesteigert werden, wobei das Halbleitergeschäft mit 23,3 Millionen für den Löwenanteil der Erträge stand. Gemäss einem Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung von vergangener Woche soll dieses Geschäft unter dem Markennamen Sealsq abgespalten und separat an der US-Börse Nasdaq kotiert werden. 20 Prozent der Sealsq-Aktien sollen als Sachdividende an die Inhaber der an der Schweizer Börse kotierten Wisekey-Aktien der Klassen A und B sowie an die Besitzer der ADS (American Depositary Share) ausgeschüttet werden.