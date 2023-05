Die Aktionäre des Cybersecurity-Unternehmens Wisekey sollen per 23. Mai die ihnen zustehenden Aktien von Sealsq erhalten. An der ausserordentlichen Generalversammlung Ende April hatten die Aktionäre der Abspaltung des Halbleitergeschäfts (Sealsq) zugestimmt. Sealsq soll separat an die US-Börse Nasdaq gebracht und der Handel dieser Papiere am 26. Mai aufgenommen werden.

10.05.2023 19:00