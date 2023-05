Wie Wisekey nun am Donnerstagabend mitteilte, würden die Sealsq-Stammaktien ab der Markteröffnung am 19. Mai 2023 bis einschliesslich dem 23. Mai 2023 unter dem Kürzel "LAESV" an der Nasdaq gehandelt werden. Der Handel auf dem "When-issued"-Markt werde voraussichtlich am 26. Mai 2023 abgewickelt.