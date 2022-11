Die in Jena ansässige Alytas Therapeutics erforsche neuartige, auf Antikörpern basierte Therapiekonzepte zur Behandlung krankhafter Fettleibigkeit (Adipositas), teilte die Schweizer Beteiligungsgesellschaft am Montag mit. Im Fokus stehe die Eliminierung hypertropher Fettzellen, die für die Entwicklung mit Adipositas assoziierten Krankheiten - wie beispielsweise Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes oder Krebs - verantwortlich gemacht werden. Die Antikörper-Behandlung hat also nicht nur eine Reduzierung des Fettgehalts im Körper als Ziel, sondern auch die verbesserte Homöostase des Fettgewebes.