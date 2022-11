Der Wirkstoff ProcCluster basiert den Angaben zufolge auf der Wirksubstanz Procain. Dieser werde in verschiedenen Indikationen wie etwa in der Neuraltherapie zur Behandlung von chronischen Schmerzen eingesetzt. Inflamed Pharma strebt derzeit die Zulassung für die orale Applikation von ProcCluster mit einer Indikation im entzündlichen Schmerzbereich an. Als erster Markt sei dafür Deutschland vorgesehen.