Xlife Sciences hat in den vergangenen Wochen weitere Anteile an ihrer Portfoliogesellschaft Laxxon Medical veräussert. In den letzten Wochen habe Xlife Sciences weitere rund 15 Prozent der Aktien des US-Unternehmens für rund 1,5 Millionen Franken verkauft, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Freitag mit.

26.05.2023 07:54