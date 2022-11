Die Beteiligungsgesellschaft Youngtimers hat im ersten Semester des laufenden Jahres nach einem Verlust im Vorjahr wieder schwarze Zahlen geschrieben. Der EBIT ging auf 1,8 Millionen Franken hoch nach einem Minus von 176'000 Franken im Vorjahreszeitraum, wie die an der Schweizer Börse SIX kotierte Gesellschaft am Mittwoch mitteilte.

30.11.2022 20:53