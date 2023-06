Die Basler Beteiligungsgesellschaft Youngtimers schlägt an der am 29. Juni geplanten Generalversammlung die Wahl von Andy Liu in den Verwaltungsrat vor. Zugleich sollen die weiteren VR-Mitglieder Lorenzo Landini, Jan Schulmeister sowie Präsident Norman Hansen im Amt bestätigt werden, wie es am Mittwochabend heisst.

07.06.2023 19:08