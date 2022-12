Gegen 09.20 Uhr verlieren Ypsomed an der Schweizer Börse deutliche 15 Prozent auf 170,80 Franken, dies nachdem die Titel in den vergangenen Monaten kräftig zugelegt hatten. Mitte Juni hatten die Papiere lediglich um die 130 Franken gekostet. Der Gesamtmarkt fallt zum Berichtszeitpunkt gemessen am breiten SPI um 0,1 Prozent leicht zurück.