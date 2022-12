Ypsomed verkauft die "Ypsopump" in wichtigen europäischen Märkten und in anderen Ländern wie Kanada oder Australien. Was aber fehlt, ist der grösste Insulinmarkt der Welt: Die USA. Willy und Sohn Simon Michel betonten stets, dass man dort einen starken Partner an der Seite brauche, da der Aufbau einer Vertriebsorganisation teuer und komplex sei.