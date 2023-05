Mit dem Ausbau werde Ypsomed in Schwerin über 250 Millionen Infusionssets, Pens und Autoinjektoren herstellen können. Mit dem Neubau sollen 3300 Quadratmeter zusätzliche Produktionsfläche und weitere 1600 Quadratmeter für Lagerkapazitäten und Logistik entstehen, teilte Ypsomed am Dienstag mit. Derzeit sind es 13'500 Quadratmeter Produktions- und 4250 Quadratmeter Lagerfläche. Aktuell seien 150 Mitarbeitende bei der Ypsomed Produktion GmbH in Schwerin beschäftigt.