Das Medizinaltechnikunternehmen Ypsomed hat den Ende Oktober angekündigten Verkauf seiner Tochter Diaexpert an die niederländische Mediq abgeschlossen. Alle Genehmigungen lägen vor und die Bedingungen für die Transaktion seien per Ende des Jahres 2022 erfüllt worden, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.

03.01.2023 07:42