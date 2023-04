In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gefallen. In der vergangenen Woche sanken sie um 16 000 auf 230 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. An den Finanzmärkten war im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 248 000 Anträge gerechnet worden.

27.04.2023 14:45