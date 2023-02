Auch im Vergleich mit anderen Ländern steht die Schweiz in Bezug auf die ILO-Quote noch immer gut da. In der EU etwa war die Quote bei 6,0 Prozent, in der Eurozone bei 6,6 Prozent. Allerdings hat die Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern über die letzten Jahre ein paar Plätze eingebüsst, wie die "Sonntagszeitung" in ihrer jüngsten Ausgabe berichtete.