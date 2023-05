Auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland wird es wieder enger. Nach dem Allzeithoch bei den offenen Stellen im letzten Quartal des Jahres 2022 ging die Zahl im ersten Quartal deutlich um 237 000 zurück auf 1,75 Millionen zurück, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Donnerstag in Nürnberg als Ergebnis einer Betriebsbefragung mit. Im Vergleich zum ersten Quartal 2022 sei die Zahl nur leicht um 7700 gestiegen.

11.05.2023 10:03