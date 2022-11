Zalando-Aktien legten zum Handelsstart in einem schwächeren Marktumfeld um rund zwei Prozent zu. Analystin Georgina Johanan von JPMorgan rechnete in einer ersten Reaktion mit einer gewissen Erleichterung am Markt. Denn es gebe vom Unternehmen keine Signale für eine merkliche Abschwächung des Konsums. Auch könnten Leerverkäufer ihre Positionen eindecken, was den Aktienkurs stützen würde. Vorsichtig stimmten hingegen steigende Lagerbestände./nas/niw/jha/