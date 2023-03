(Ausführliche Fassung) - Der Onlinehändler Zalando will nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr seine Profitabilität deutlich verbessern. Dazu beitragen soll ein Sparprogramm, das auch den Abbau hunderter Stellen beinhaltet. Die Wachstumsaussichten stuft das über die Jahre mit zweistelligen Zuwachsraten verwöhnte Unternehmen für 2023 jedoch noch als verhalten ein. Im vergangenen Jahr litt Zalando - zuvor noch der Gewinner in der Corona-Krise - unter der Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Investoren zeigten sich am Dienstag zunächst zufrieden mit den Aussagen zur Profitabilität und schickten die Aktie an die Spitze des Dax .

07.03.2023 11:23