Der Zara-Mutterkonzern Inditex verkauft sein gesamtes Russland-Geschäft. Diese Transaktion werde den "Erhalt einer beträchtlichen Anzahl von Arbeitsplätzen ermöglichen", die Inditex in Russland geschaffen habe, teilte der spanische Textilkonzern am Dienstag mit. Der Käufer, eine Gruppe namens Daher, habe seinen Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und sei vor allem in den Bereichen Einzelhandel und Immobilien tätig, hiess es auf Anfrage. Der Wert des Geschäfts wurde nicht mitgeteilt. Eine Rückkehr des Konzerns nach Russland sei nicht ausgeschlossen, wenn in Zukunft "neue Umstände eintreten", betonte Inditex.

25.10.2022 19:45