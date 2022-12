Im Kampf um höhere Löhne und sichere Jobs haben Tausende britische Postboten im Londoner Regierungsviertel protestiert. Mehr als 115 000 Beschäftigte der Royal Mail legten am Freitag der BBC zufolge ihre Arbeit nieder. Der Streit zwischen der Gewerkschaft der Beschäftigten im Post- und Telekommunikationssektor (CWU) und dem Arbeitgeber schwelt - wie in vielen anderen Branchen in Grossbritannien - schon seit längerem.

09.12.2022 14:58