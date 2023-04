(Ausführliche Fassung) - Technische Probleme haben am Freitag das Online-Banking der Commerzbank zeitweise lahmgelegt. "Aktuell stehen Online- und Mobile-Banking nicht zur Verfügung", teilte das Geldhaus am Nachmittag via Twitter mit. "Wir bitten dafür um Entschuldigung. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung."

28.04.2023 16:07