Scriba ist seit rund zwölf Jahren in verschiedenen Funktionen für die ZKB tätig und verfügt laut einer Mitteilung der Bank vom Dienstagabend über eine breite Fach- und Führungserfahrung. Seit 2019 sei sie Leiterin des Privat- und Gewerbekundengeschäfts mit über 400 Mitarbeitenden. Zudem war sie für zahlreiche strategisch relevante Projekte mitverantwortlich, so etwa als Leiterin Custody Operations für die Integration von Swisscanto in die ZKB und den Ausbau des Fondsgeschäfts.