Bei den Vermögen machten sich die Verluste an den Märkten bemerkbar. Insgesamt lagen die verwalteten Vermögen per Ende 2022 mit 400,0 Milliarden um 2,3 Prozent unter dem Vorjahr. Der Rückgang bei den Bewertungen wurde durch einen rasanten Anstieg an Kundengeldern wettgemacht: Der Bank flossen Netto-Neugeldern von 33,9 Milliarden Franken zu, gut 31 Prozent mehr als im Vorjahr.