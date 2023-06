Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) ernennt Cornelia Lindegger per Mitte August 2023 zur Leiterin des Marktgebiets Oberland im Private Banking. In ihrer neuen Rolle werde sie direkt der Leiterin Private Banking und GL-Mitglied Florence Schnydrig Moser berichten, teilte die ZKB am Montag mit.

05.06.2023 11:08