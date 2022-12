Per Anfang Jahr werde die ZKB in den Bereichen Private Banking und bei den Endkunden von externen Vermögensverwaltern nur noch Kunden aus zehn "hauptsächlich europäischen Ländern" betreuen, so der Sprecher. Der Entscheid erfolge aus wirtschaftlichen Gründen. Auslandschweizer werden von der Bank weiterhin weltweit betreut - mit Ausnahme allerdings "einiger weniger sanktionierter Länder".