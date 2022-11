Der Mietertrag stieg in der Periode von April bis September 2022 im Vergleich zur Vorjahrsperiode um 4,8 Prozent auf 4,4 Millionen Franken, wie Züblin am Donnerstag mitteilte. Der Betriebsgewinn (EBITDA) belief sich auf 3,0 Millionen Franken - ein Plus von gut 15 Prozent. Unter dem Strich steht ein Gewinn von 3,4 Millionen Franken nach 2,0 Millionen im Jahr zuvor.