Wachstum in allen wesentlichen Geschäftsbereichen

Beim Geschäftsertrag verbuchte die ZGKB ein Plus von 5,6 Prozent auf 248,9 Millionen Franken. Im zentralen Zinsgeschäft wuchs dabei der Netto-Erfolg um 2,9 Prozent auf 155,1 Millionen Franken an. Beim Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft legten die Erträge um 10,3 Prozent auf 72,1 Millionen Franken zu. Auch das vergleichsweise kleine Handelsgeschäft wuchs mit einem Plus von fast 20 Prozent auf 16 Millionen recht deutlich.