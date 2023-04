Der US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb (BMS) kämpft weiter mit zunehmender Konkurrenz für sein Blutkrebsmedikament Revlimid. Im vergangenen Quartal sank der Konzernerlös um drei Prozent auf 11,3 Milliarden Dollar (10,2 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in New York mitteilte. Damit verfehlte der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen am Markt. An der US-Börse lag das Papier zuletzt mit knapp zwei Prozent im Minus.

27.04.2023 16:56