Dass der Rückgang beim Umsatz stärker als erwartet ausfiel, scheint dabei in den Hintergrund zu rücken. Dennoch bemängeln Analysten, dass die Online-Apotheke durch Fokus auf die Profitabilität in Folge gesenkter Marketing-Ausgaben Kunden verloren hat. Zur Rose habe 2022 rund 2 Millionen an Kunden verloren und der Umsatzrückgang habe sich im zweiten Halbjahr beschleunigt, was zu einem negativen Basiseffekt für das erste Semester 2023 führte, schreibt etwa der zuständige Analyst von Jefferies.