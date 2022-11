Bei der Versandapotheke Zur Rose kommt es zu einem Wechsel im Management. So wird Kaspar Niklaus per 1. November zum neuen Chief Operating Officer ernannt, wie die Gruppe am Dienstag mitteilte. Er tritt die Nachfolge von Bernd Gschaider an, der die Gruppe verlassen wird, um sich beruflich neu zu orientieren.

01.11.2022 07:22