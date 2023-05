Inflation und höhere Preise lösen für Versicherungen höhere Kosten bei der Bezahlung von Schäden aus. Die Branche und auch die Zurich haben das erkannt und in der Folge die Preise für Versicherungsdeckung zuletzt laufend erhöht. Das zeigt sich auch in dem am Mittwoch publizierten Zwischenbericht der Zurich zum ersten Quartal.