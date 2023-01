Ein grosser Block an potenziellen Kunden kommt mit dem Postbank-Abkommen dazu. Die Postbank biete mit 12 Millionen Kunden enorme Absatzchancen, heisst es. Beraterinnen und Berater der Postbank haben laut Mitteilung in 650 Filialen in ganz Deutschland täglich rund 600'000 persönliche Kontakte.