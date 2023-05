Neu berichtet Zurich im Rahmen der IFRS-17-Anpassungen über Versicherungseinnahmen. Das sogenannte Insurance Income oder der Versicherungsumsatz stieg in den Monaten Januar bis März in der Schadensparte um 7 Prozent auf 9,41 Milliarden US-Dollar, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung heisst.