Erst kürzlich sagte Zurich-CEO Mario Greco in einem Interview mit der "Financial Times" (online) bezüglich der Versicherung von Cyber-Attacken, dass systemische, weitreichende Cyber-Angriffe etwa auf kritische Infrastruktur nicht versicherbar würden. Beim Vorfall in Japan handle es sich jedoch nicht um eine Attacke von systemischer Natur, fügt die Pressestelle zum Vorfall an.