Im vergangenen Jahr wuchsen die Bruttoprämieneinnahmen in der grössten Konzernsparte auf vergleichbarer Basis und um Währungseffekte bereinigt 14 Prozent. Das Wachstum sei sowohl im Firmenkunden- als auch im Privatkundengeschäft und in allen Regionen erzielt wurde, teilte die Zurich am Donnerstag mit.