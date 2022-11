Es sind ehrgeizige Ziele, welche die Zurich am Mittwoch im Vorfeld des Investorentreffens veröffentlicht hat. So will die Gruppe in den nächsten drei Jahren mit der zum Betriebsgewinn nach Steuern berechneten Eigenkapitalrendite Werte von 20 Prozent und mehr erreichen. Zum Vergleich: In der zu Ende gehenden Strategieperiode liegt dieses Ziel bei lediglich 14 Prozent.