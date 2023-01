Beim Abschluss eines Leasingvertrags oder einem Autokauf der Renault-Nissan-Gruppe werde die Zurich Schweiz als Autoversicherer direkt in den Beschaffungsprozess integriert, teilte die Gruppe am Donnerstag mit. Darin biete die Zurich den Käuferinnen und Käufern ein umfassendes Versicherungsangebot an.