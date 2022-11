In der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) legte die Zurich in der P&C-Sparte um bereinigte 10 Prozent zu, in den kleineren Regionen Asien-Pazifik um 19 Prozent und in Lateinamerika gar um 22 Prozent. Etwa in Ländern wie Grossbritannien, der Schweiz und in Deutschland oder in der Reiseversicherung in Australien habe sich das Geschäft besonders gut entwickelt.