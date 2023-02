Die Vorgaben für die nächsten Jahre hat Zurich bereits Mitte November anlässlich eines Investorentags kommuniziert. Bis 2025 sollen demnach Barmittel in Höhe von 13,5 Milliarden Dollar von den operativen Einheiten in die Holding fliessen und die Rendite auf 20 Prozent klettern. Ein Teil dieser Verbesserung wird dank Anpassungen in der Rechnungslegung erfolgen.