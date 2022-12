Die beiden Fonds verfolgten beide ähnliche Anlagestrategien, wobei der erste vorwiegend in Immobilien in der Westschweiz, der zweite in Immobilien in der Deutschschweiz investiere, heisst es. Das fusionierte Portfolio mit einem Gesamtwert von rund 2 Milliarden Franken würde zum grössten Portfolio an Gewerbe-, Industrie- und Logistikimmobilien in der Schweiz, so die Mitteilung.