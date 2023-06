Die Finma habe am 16. Mai 2023 die Umwandlung des Fonds "Procimmo Swiss Commercial Fund II" in ein Teilvermögen des Procimmo Real Estate SICAV genehmigt und diese sei per 31. Mai 2023 vollzogen worden, teilte der Immobilienfonds am Donnerstag mit. Nun solle der Zeitplan bei der vorgesehenen Vereinigung vorbehältlich der erforderlichen Genehmigungen umgesetzt werden.