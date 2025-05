Diese zwei Vorteile – relativ niedrige Kosten und Risikostreuung mit einem Produkt – bringen ETFs enorme Beliebtheit. Lag das Handelsvolumen an der SIX zehn Jahre nach Einführung dieser Anlageform bei rund 70 Milliarden Franken in 2010, so wurden an der Swiss Exchange in 2019 ETFs für etwa 125 Milliarden Franken gehandelt. Aktuell boomt das regelrecht. So gab es beispielsweise jetzt im Januar im Handelsvolumen im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Anstieg um 120 Prozent, also mehr als die Verdoppelung.