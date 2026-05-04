Anders als mit vielen Einzelinvestments ganz mühsam und mit viel Zeitaufwand, können Anleger mit ETFs nicht nur zahllose Asset-Klassen spielen, sondern auch noch einen weiteren ganz wichtigen Punkt erreichen: Risikostreuung und das mit ETFs ohne grossen Aufwand. Erfahrene Börsianer wissen, dass Diversifikation, die Aufteilung des Vermögens auf eine Vielzahl von Anlageklassen oder konkrete Titel, das A und O des Investierens ist. Wer das nicht macht, hat vielleicht wie beim Lotto einmal Glück und erzielt extrem grosse Kursgewinne bei einem Einzelinvestment, hat aber entsprechend im umgekehrten Fall auch hohe Risiken, falls eine Anlage kollabiert. Da kann es dann schnell um alles oder nichts gehen. Mit ETFs können Anleger dagegen breit streuen und solche Risiken vermeiden.