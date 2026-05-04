Autorin: Claudia Wais, Leiterin ETF-Produktspezialisten im Asset Management der Zürcher Kantonalbank

Die ETF-Landschaft erlebte eine beeindruckende Entwicklung. Seit die Schweizer Börse SIX im Jahr 2000 den Handel mit ETFs eingeführt hat, ist die Anzahl der an der SIX gelisteten ETFs auf über 2'100 gestiegen (Quelle: SIX).

Warum ETFs so gefragt sind

Ein Ende dieses Booms ist nicht in Sicht. Nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa wächst das in ETFs investierte Vermögen kontinuierlich. Allein in diesem Jahr flossen gemäss dem Analysedienst ETFbook bis Ende Februar 2026 europaweit über CHF 88 Mrd. in diese Anlageform. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Zum einen können ETFs durch ihre attraktiven Eigenschaften überzeugen, zum anderen entdecken immer mehr Menschen – nicht zuletzt aufgrund niedriger Zinsen – das Investieren für sich. Gerade für Einsteigerinnen und Einsteiger eignen sich ETFs dabei sehr gut.

Mit dem anhaltenden Erfolg wächst auch das Angebot. Neben klassischen ETFs gibt es mittlerweile spezialisierte Fonds, die beispielsweise auf Nachhaltigkeit, Edelmetalle oder bestimmte Anlagethemen setzen. Das eröffnet vielfältige Möglichkeiten: Für nahezu jedes Anlagebedürfnis findet sich heute eine passende Lösung. Gleichzeitig stehen Anlegerinnen und Anleger vor der Herausforderung, aus der Fülle das Richtige auszuwählen.