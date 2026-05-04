Autorin: Claudia Wais, Leiterin ETF-Produktspezialisten im Asset Management der Zürcher Kantonalbank
Die ETF-Landschaft erlebte eine beeindruckende Entwicklung. Seit die Schweizer Börse SIX im Jahr 2000 den Handel mit ETFs eingeführt hat, ist die Anzahl der an der SIX gelisteten ETFs auf über 2'100 gestiegen (Quelle: SIX).
Warum ETFs so gefragt sind
Ein Ende dieses Booms ist nicht in Sicht. Nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa wächst das in ETFs investierte Vermögen kontinuierlich. Allein in diesem Jahr flossen gemäss dem Analysedienst ETFbook bis Ende Februar 2026 europaweit über CHF 88 Mrd. in diese Anlageform. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Zum einen können ETFs durch ihre attraktiven Eigenschaften überzeugen, zum anderen entdecken immer mehr Menschen – nicht zuletzt aufgrund niedriger Zinsen – das Investieren für sich. Gerade für Einsteigerinnen und Einsteiger eignen sich ETFs dabei sehr gut.
Mit dem anhaltenden Erfolg wächst auch das Angebot. Neben klassischen ETFs gibt es mittlerweile spezialisierte Fonds, die beispielsweise auf Nachhaltigkeit, Edelmetalle oder bestimmte Anlagethemen setzen. Das eröffnet vielfältige Möglichkeiten: Für nahezu jedes Anlagebedürfnis findet sich heute eine passende Lösung. Gleichzeitig stehen Anlegerinnen und Anleger vor der Herausforderung, aus der Fülle das Richtige auszuwählen.
Orientierung im Angebotsdschungel
Um die passende Anlage zu finden, empfiehlt es sich, einige grundlegende Fragen zu klären:
- Warum investieren? Geld anlegen kann sich nicht nur für vermögende Personen lohnen – denn ob mit Aktien, Fonds oder ETFs: auch mit kleineren Beiträgen können Anleger und Anlegerinnen finanzielle Freiheit erreichen, Chancen am Markt wahrnehmen und von Effekten wie dem Zinseszins profitieren.
- Warum ETFs? ETFs bündeln das Kapital vieler Anlegerinnen und Anleger und investieren breit gestreut in einen Marktindex. Das bietet mehrere Vorteile:
- Die passive Nachbildung von Indizes sorgt für Transparenz und meist geringere Kosten – eine Überrendite gegenüber dem Index ist allerdings nicht das Ziel.
- Durch die breite Diversifikation sinkt in der Regel das Anlagerisiko.
- ETFs werden fortlaufend an der Börse gehandelt und bieten somit Flexibilität.
- Welcher Index passt zu mir? Die Auswahl des passenden Index hängt vom persönlichen Risikoprofil und der Anlagestrategie ab. Der Weltaktienindex MSCI World etwa bietet globale Diversifikation, während der Nasdaq-Index gezielt auf US-Technologiewerte setzt.
- Wie kann ich nachhaltig investieren? Auch nachhaltige Anlagestrategien lassen sich mit ETFs umsetzen. So berücksichtigen beispielsweise die Swisscanto ESGeneration SDG ETFs neben klassischen ESG-Kriterien auch die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs).
Investieren in nachhaltige Swisscanto ETFs
Die vier Swisscanto ESGeneration SDG ETFs ermöglichen einen einfachen Zugang zu Aktien aus den Regionen Schweiz, Europa, USA und Welt. Sie stützen sich dabei auf eine eigens von der Zürcher Kantonalbank entwickelten Nachhaltigkeits-Methodik: Die Swisscanto ESGeneration ETFs fokussieren auf Unternehmen, die einen positiven Beitrag zu den Zielen für Nachhaltige Entwicklung der UN (SDGs) leisten können. Diese Ziele umfassen 17 weltweit zentrale Zukunftsthemen wie sauberes Wasser, nachhaltiger Konsum und Produktion oder nachhaltige Städte. Zusätzlich wenden wir Ausschlusskriterien an, um Unternehmen mit bestimmten ESG-Risiken aus den Portfolios zu entfernen. Anlegerinnen und Anleger haben somit die Chance, in die nachhaltigen Wirtschaftstreiber von morgen zu investieren.
- In der Schweiz: Sie investieren mit diesem ETF in die Aktien von rund 55 nachhaltigen Schweizer Unternehmen. Diese Firmen sind an der Schweizer Börse kotiert und können einen positiven Beitrag zu den SDGs leisten.
- In Europa: Mit diesem ETF erhalten Sie Zugang zu ausgewählten Unternehmen aus der Eurozone, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen auf Zukunftsthemen ausgerichtet sind.
- In den USA: Dieser ETF bündelt die Innovationskraft ausgewählter US-Unternehmen, die Wachstum mit anerkannten Nachhaltigkeits-Zielen verbinden.
- Und weltweit: Der ETF nutzt die Möglichkeiten einer globalen, zukunftsorientierten Wirtschaft – mit Fokus auf die SDGs.
Rechtliche Hinweise:
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