Die Liste der Mietgegenstände ist endlos lang und in der Rental Economy finden sich viele bekannte Namen. Dazu zählen beispielsweise die Autovermieter Sixt, Avis oder Hertz, die Vermietplattform für Ferienimmobilien Airbnb oder für Autos Uber, die Hersteller von E-Scootern wie Segway oder Xiaomi, oder der Vermieter von Arbeitsbekleidung Cintas in den USA. Aber auch Immobiliengesellschaften wie etwa Swiss Prime, PSP oder Mobimo sind Anbieter im Bereich der Rental Economy. Sogar im Bereich High-Tech wird gemietet. Zu nennen sind hier alleine schon die riesigen Rechenzentren der Tech-Giganten wie Microsoft oder Amazon, die den Kunden für Datenspeicherung und -verarbeitung oder KI zur Verfügung gestellt werden.