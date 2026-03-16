Jetzt ganz kurz noch zurück zum Thema Sicherheit: Wer sagt, Small und Mid Caps sind in diesen Zeiten eher nichts und man sollte die Finger davon lassen, der sollte sich einmal die Performance des Swisscanto Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland ansehen (ISIN: CH0002779608). Während der SMI seit Ausbruch des Kriegs im Iran in einer Woche um acht Prozent gefallen ist, hat der genannte Small & Mid Cap Fund mit etwa vier Prozent nur halb so viel verloren.