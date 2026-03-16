Unsichere Zeiten. Krieg in der Ukraine und jetzt auch noch Krieg im Nahen Osten. Folgt man der Mehrzahl der Börsianer, dann suchen diese jetzt für ihre Geldanlage einen sicheren Hafen. Neben Gold und dem Schweizer Franken sind das auch eher die Aktien von grösseren Unternehmen, sogenannte Blue Chips.
Die Aktien von kleineren Unternehmen, von Small und Mid Caps, werden in solchen Phasen eher gemieden und aus den Depots geworfen. Denn kleine Aktien haben den Ruf, weniger sicher zu sein. Die Liquidität an der Börse, also das Handelsvolumen in einer Aktie, ist bei Small und Mid Caps im Vergleich zu Blue Chips relativ gering. Ein schneller Ausstieg kann vor allem bei Small Caps schwierig werden oder wenn, dann nur mit grösseren Kursabschlägen.
Überhaupt sind kleinere Firmen in der Regel auch wegen ihrer kleineren Geschäftsbasis – weniger Kunden – riskanter. Einzelne Kunden haben dort oft ein relativ grosses Gewicht. Bricht dieser Kunde weg, dann hat das vor allem bei Small Caps nicht selten gravierende Folgen mit starkem Umsatz- und Gewinneinbruch und dann entsprechend mehr oder weniger stark fallenden Kursen.
Ergebnis all dessen: Small und Mid Caps sind in der Regel volatiler, die Aktien schwanken stärker. So viel zur Theorie und Erfahrungswerten aus dem Börsenalltag.
Allerdings: Höhere Risiken sind auch mit höheren Kursgewinnen verbunden. Small und Mid Caps liefern auf lange Sicht eine deutlich bessere Performance ab, als die grossen Standardwerte. Dazu weiter unten gleich noch mehr.
Jetzt ganz kurz noch zurück zum Thema Sicherheit: Wer sagt, Small und Mid Caps sind in diesen Zeiten eher nichts und man sollte die Finger davon lassen, der sollte sich einmal die Performance des Swisscanto Fund Responsible Small & Mid Caps Switzerland ansehen (ISIN: CH0002779608). Während der SMI seit Ausbruch des Kriegs im Iran in einer Woche um acht Prozent gefallen ist, hat der genannte Small & Mid Cap Fund mit etwa vier Prozent nur halb so viel verloren.
So viel zur Sicherheit, jetzt zu den Perspektiven. Börse ist grundsätzlich eher zumindest für den mittel- am besten sogar für den langfristigen Zeithorizont zu empfehlen. Und wer Aktien langfristig betrachtet, der macht mit Small und Mid Caps eindeutig die besseren Geschäfte.
So hat das US-Beratungshaus Ibbotson Associates in einer langfristigen Studie für den Zeitraum 1928 bis 2012, gezeigt, dass Blue Chips in USA in diesen 85 Jahren zwar im Durchschnitt pro Jahr 9,5 Prozent Gewinn abwerfen. Aber das wird noch durch US-Nebenwerte – also Small & Mid Caps – übertroffen. Und zwar deutlich. Die jährliche Performance der Titel aus der zweiten und dritten Reihe lag danach nämlich zwischen 1928 und 2012 im Durchschnitt bei 12,0 Prozent.
Noch mal zurück zu Small & Mid Caps. Der genannte Swisscanto Fund bringt auf Sicht von rund 25 Jahren eine Outperformance zum SMI cum Dividende von etwa 200 Prozent. Gründe für die enorme Outperformance von Small Caps – laut Ibbotson und belegt durch den Swisscanto Fund – sind insbesondere die grössere Flexibilität von Small & Mid Caps in schlechten Zeiten.
So fand das US-Research-Hauses Ned Davis in einer Studie heraus, dass Small Caps in den USA nach den 13 Rezessionen zwischen 1927 und 2003 am besten aus der Krise kamen und in den ersten drei Jahren nach einer Rezession ein durchschnittliches Kursplus von 89 Prozent brachten. Blue Chips schafften nur 52 Prozent.
Die aktuell gute Performance des Nebenwerte-Fund von Swisscanto lässt sich auch gut fundamental begründen. Nach Jahren mit Nullrunden beim Gewinnwachstum rechnen Analysten für dieses Jahr mit einem Anstieg der Gewinne je Aktie im SPIEX, dem Index der Schweizer Nebenwerte, von 16 Prozent. Für den SMI werden dagegen nur Gewinnsteigerungen von etwa fünf Prozent in 2026 vorausgesagt.
Eins wird damit ganz klar: Small & Mid Caps liefern langfristig betrachtet eine klare Outperformance zu den grossen Standartwerten. Dass der Swisscanto-Fund für Small & Mid jetzt sogar in der Krise weniger stark fällt, als Blue Chips und damit weniger riskant scheint, ist ein zusätzlicher positiver Effekt, der in der aktuellen Kriegssituation beruhigend wirkt. Kaufen und liegen lassen und das zu jeder Zeit.