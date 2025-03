Denn mit der steigenden Nachfrage wird auch der Preis steigen. Für Unternehmen in dem Sektor eröffnen sich also gleich zwei Umsatz- und Gewinntreiber: Steigende Preise und steigende Nachfrage. Spannend sind dabei aber nicht nur Firmen, die Geld mit Trinkwasser verdienen – das sind Nahrungsmittelkonzerne wie beispielsweise Nestle. Das SMI-Mitglied hat in seinem Portfolio neben den hierzulande und in Europa bekanntesten Marken Perrier und Sanpellegrino weltweit rund 100 verschiedene Wassermarken und ist damit so gut wie in jedem Land auf dem Globus mit einer Wasser-Tochter vertreten.