Ein ganz gewaltiges Problem ist die Infrastruktur. Viele Länder in der EU, in der Gesamtheit die gesamte Union, investiert viel zu wenig in Schienen, Strassen, Brücken oder Gebäude. Die Infrastruktur in der Union ist teils in einem erbärmlichen Zustand. So hat erst vor wenigen Tagen der EU-Rechnungshof kritisiert, dass das Stromnetz der Gemeinschaft etwa für die Energiewende ganz dringend ein Update, eine Erneuerung, braucht. Und offensichtlich in grossen Teilen komplett. Nach Angaben der Behörde ist nämlich fast die Hälfte der Leitungen der EU-Mitgliedsstaaten mehr als 40 Jahre alt.