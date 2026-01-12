Und diese Zusammenstellung aus SMI und SPI ist mehr als aussichtsreich. Im SMI sind etwa Amrize, Partners, Roche und Zurich mehr als vielversprechend. Finanztitel wie Partners und Zurich sind derzeit ohnehin wieder stärker gefragt und Gesundheitstitel wie Roche stehen bei vielen Anlegern wieder ganz weit oben auf der Kaufenliste. Als Baukonzern hat Amrize mit seinem Fokus auf Nordamerika ohnehin gute Karten. Nachdem für dieses Jahr in den Staaten im Bausektor eher verhaltenes Wachstum vorausgesagt wird, soll es in 2027 im Sektor mit zwei bis drei Prozent nach oben gehen.