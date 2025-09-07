Anleger können sich die Titel einzeln ins Depot legen oder ein Zertifikat von Zürcher Kantonalbank (ISIN: CH1474807430). Die ZKB hat jetzt nämlich ein Bonus-Produkt auf diese fünf Zoll-resistenten Unternehmen aufgelegt. Der Clou dabei: Anleger sind mit dem Produkt nicht nur bei einer möglichen positiven Kursentwicklung von Firmen, die von hohen Zöllen eher nicht betroffen sind, voll mit dabei, sondern erhalten auch eine garantierte Mindestzahlung, falls die Basiswerte auf der Stelle treten oder nicht auf den Knock-out-Level bei 70 Prozent des Ausgangswertes fallen. Der Bonusbetrag beträgt zwölf Prozent des Nennwerts. Bezogen auf die Laufzeit des Zertifikats mit Rückzahlung am 25. März 2027 – also einer Laufzeit von 18 Monaten – wäre das immerhin eine jährliche Bonuszahlung von rund acht Prozent. Das Zertifikat ist noch bis 19. September in der Zeichnung, die genauen Daten werden beim Fixing am 19. September festgelegt.